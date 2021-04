Online-Lebensmittelhändler Picnic wächst in der Pandemie

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Online-Lebensmittelhändler Picnic ist im Corona-Jahr 2020 stürmisch gewachsen. Die Zahl der Kunden habe sich innerhalb eines Jahres von 50 000 auf 200 000 erhöht, die Zahl der Mitarbeiter von 500 auf rund 2000, berichtete Deutschland-Chef Fredric Knaudt am Donnerstagabend in der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung in Düsseldorf. Auf der Warteliste des Lebensmittelhändlers stünden derzeit über 100 000 Haushalte.