Turmfalke mit Luftgewehr angeschossen

Balve (dpa/lnw) - Ein Turmfalke mit einer Schussverletzung ist im sauerländischen Balve gefunden worden. Der Mitarbeiter einer Firma habe den Vogel am vergangenen Samstag in einem Garten entdeckt, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Falkner brachte ihn zu einer Tierärztin. Diese stellte fest, dass ein Flügel gebrochen war. Der Bruch sei vermutlich durch ein Luftgewehr-Projektil verursacht worden. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz.

Von dpa