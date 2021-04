Pinkwart: Zeit bis zum Start der Modellprojekte nutzen

Die Kommunen hätten ihr digitales Pandemiemanagement erheblich weiterentwickelt. Man arbeite zudem an weiteren digitalen Lösungen zu einer schnellen Kontaktnachverfolgung bei Infektionen und der Zertifizierung von Tests. Eine zu hohe Sieben-Tage-Inzidenz über der entscheidenden Marke 100 machen Verschiebungen der Projekte nötig.

Pinkwart ist mit Blick auf das Ausland optimistisch, dass der Projektstart in absehbarer Zeit erfolgen kann. In einigen Nachbarländern sei der Höhepunkt der dritten Welle überschritten. «Wir sind in einem Dauerlockdown», verdeutlichte Pinkwart. Dadurch sei in Deutschland die zweite Welle flacher ausgefallen als in anderen Ländern und er hoffe, dass auch die dritte Welle schneller überwunden werden könne. Mit der immer größeren Zahl an Geimpften steige die Erwartung der Menschen, Öffnungsschritte zu ermöglichen.

