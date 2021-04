Rettungswagen stößt mit Auto zusammen: Sanitäter verletzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Rettungswagen an einer Kreuzung in Düsseldorf ist ein Sanitäter verletzt worden. Der 26-Jährige sei vor Ort versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Warum der Rettungswagen, der mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen sei, und das Auto am Mittag zusammenstießen, war zunächst unklar. Alle anderen Beteiligten seien unverletzt geblieben, hieß es. Zu dem eigentlichen Notfallort wurde ein weiterer Einsatzwagen geschickt.

Von dpa