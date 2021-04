Hunderte Corona-Leugner demonstrierten in Düsseldorf

Wie die Polizei in einer Bilanz am späten Abend mitteilte, hatte ein angemeldeter Aufzug bereits während der Sammelphase einen Zulauf im vierstelligen Bereich. Die Stadt Düsseldorf hatte allerdings eine beschränkende Verfügung auf maximal 250 Teilnehmer für einen Aufzug erlassen. Die Versammlung wurde nach etwa einer halben Stunde von der Versammlungsleiterin beendet, so die Polizei.

Eine für die Landtagswiese angemeldete Versammlung erhielt dann ab etwa 15.30 Uhr Zulauf, teilweise auch von Teilnehmern der ersten Demonstration. «Als sich von der Kundgebung auf der Landtagswiese Personen zu einem Aufzug in Richtung Innenstadt in Bewegung setzen wollten, wurden sie von Polizeikräften gestoppt und schlossen sich wieder der Versammlung vor dem Landtag an», heißt es weiter in der Polizeimitteilung. Gegen 18 Uhr hätten sich dann keine Personen mehr am Landtag befunden.

Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren unter anderem wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ein sowie Anzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung.

© dpa-infocom, dpa:210417-99-240042/6