Betonmischer kippt um und verliert Inhalt

Kleve (dpa/lnw) - Ein umgekippter Betonmischer hat am Samstag in Kleve für erhebliche Verkehrsprobleme gesorgt. Auf dem Klever Ring sei das Fahrzeug am Morgen auf die Seite gekippt und habe auf einem Grünstreifen gelegen, teilte die Polizei mit. Der 49 Jahre alte Fahrer sei dabei leicht verletzt worden. Aus dem Lastwagen seien Beton und Betriebsstoffe ausgelaufen. Die Brücke der Bundesstraße 9 über die Bundesstraße 57 wurde in beide Richtungen voll gesperrt.

Von dpa