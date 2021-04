Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Wuppertal

Wuppertal (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand in Wuppertal sind drei Menschen verletzt worden. Mit Rauchgasvergiftungen seien sie am frühen Samstagmorgen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Wohnung sei vermutlich unbewohnbar. Alle anderen Wohnungen im Gebäude seien dagegen nicht betroffen gewesen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten alle Bewohner das Haus bereits selbstständig verlassen. Ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl konnte verhindert werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Brandursache sei noch unklar, sagte eine Sprecherin der Polizei. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.