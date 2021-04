7,5 Millionen Euro: Eberl bestätigt Ablösesumme für Hütter

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl hat die Ablösesumme in Höhe von 7,5 Millionen Euro für den neuen Trainer Adi Hütter bestätigt. «Alles korrekt», sagte Eberl am Samstag am Rande des Spiels gegen Hütters jetzigen Club Eintracht Frankfurt dem TV-Sender Sky mit Blick auf die genannte Summe und den Vertrag bis 2024 ohne Ausstiegsklausel.

Von dpa