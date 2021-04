Das Feuer in dem ehemaligen Hotelgebäude hatte am Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Bis zu 100 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagnachmittag. Zunächst habe das Erdgeschoss des Gebäudes, in dem sich den Angaben zufolge derzeit Sozialwohnungen der Stadt befinden, gebrannt. Fünf Menschen, die sich noch im Obergeschoss aufhielten, seien über Steckleitern gerettet worden, so der Sprecher. Zwei Beteiligte wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

