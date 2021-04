Tumult nach «Knolle» für Falschparker: Männer in Gewahrsam

Essen (dpa/lnw) - Eine «Knolle» wegen Falschparkens hat in Essen einen Tumult mit zahlreichen Teilnehmern ausgelöst, die den Polizeieinsatz lautstark kritisiert haben. Einige seien auch handgreiflich geworden, berichtete ein Polizeisprecher am Samstag. Am Ende kamen drei Männer in Gewahrsam. Ein vierter sei flüchtig. Ermittelt werde wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Beamte, Gefangenenbefreiung und Nötigung.

Von dpa