Borussia Dortmund II bleibt auf Aufstiegskurs: 1:0

Die Essener, die am Samstag 2:0 (1:0) beim SV Straelen gewannen, haben allerdings eine Partie weniger ausgetragen. Das RWE-Heimspiel gegen den SV Lippstadt wurde wegen Corona-Vorfällen bereits zweimal abgesetzt und ist nunmehr für den 28. April (19.30 Uhr) terminiert.

Für die U23-Auswahl des BVB, die in Oberhausen in ihrem 34. Saisonspiel den 24. Sieg feierte, erzielte Tobias Raschl (18. Minute) per Foulelfmeter den entscheidenden Treffer. Ihre bislang einzige Saisonniederlage kassierte Borussia Dortmund II am 25. November 2020 (1:2 gegen SV Rödinghausen).

