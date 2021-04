Modellhafte Öffnungen: Nur 2 von 14 Kommunen könnten starten

In den Modellkommunen soll mit Schnelltests und Nachverfolgungs-App nachgewiesen werden, dass der Betrieb von Sport- und Kulturstätten sowie von Außengastronomie auch in Pandemiezeiten möglich ist. Als Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am 9. April bekanntgab, welche 14 Kommunen sich unter den 46 Bewerbern durchgesetzt hatten, war die Freude aber nur gedämpft: Die Voraussetzung, zum Start des Vorhabens nur eine zweistellige Inzidenz haben zu dürfen, erschien schon damals nur schwer machbar oder gar unmöglich.

Ursprünglich sollte es in zwei Gruppen losgehen: am 19. April die ersten sechs - darunter Münster sowie Coesfeld im Verbund mit Warendorf - und eine Woche später acht weitere Kommunen, darunter Köln, Essen, Siegen und Krefeld sein - in der letztgenannten Stadt lag die Corona-Wocheninzidenz am Montagmorgen bei 238,8. Auch in Hamm, was ebenfalls in der zweiten Gruppe der Modellkommunen ist, liegt die Pandemiekennziffer mit 227,9 relativ hoch.

Vom Tisch sind die Modellkommunen noch nicht. Sollte sich die Infektionslage in den Kreisen deutlich entspannen, könnten sie loslegen. Zudem könnten in Coesfeld im Laufe dieser Woche immerhin noch Sportstätten im Rahmen des Modellvorhabens aufmachen - für Montag standen Beratungen von Kommunalvertretern zu dieser Möglichkeit auf dem Programm. Die Außengastronomie sowie Kulturstätten bleiben hingegen geschlossen.

