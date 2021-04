Grammozis: «Mit Szenarien beschäftige ich mich nicht»

Für Grammozis geht es nach der enttäuschenden Leistung beim 0:4 in Freiburg darum, «eine gute Antwort zu zeigen. Ich kann versichern, dass so ein Spiel nicht einfach hingenommen wird. Wir wollen eine Mannschaft sehen, die bis zum Schluss alles für den Verein gibt.» Eine lasche Einstellung vieler Profis angesichts ihres wohl bevorstehenden Abschieds am Saisonende befürchtet der Trainer nicht. «Es ist natürlich eine spezielle Situation», sagte Grammozis: «Aber auch nach dem Spiel in Freiburg kann ich behaupten, dass uns kein Spieler das Gefühl gibt, nicht alles für den Verein zu geben.»

Wieder zurückgreifen kann der Trainer am Dienstag auf Stürmer Benito Raman, der zuletzt drei Spiele fehlte. Abwehrspieler Salif Sané, der in Freiburg ein 22-minütiges Comeback nach mehr als drei Monaten Zwangspause gab, wird wohl noch nicht in der Startelf stehen.

