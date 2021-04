Nach einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Bad Laasphe (Kreis Siegen-Wittgenstein) hatte die Feuerwehr am 26. März 2020 den damals 49 Jahre alten Hausbesitzer tot in seinem Bett gefunden. Die Ermittler stellten fest, dass er durch massive Gewalteinwirkung gegen den Kopf getötet worden war. Die Mordkommission in Hagen nahm seinerzeit die Ermittlungen auf und sucht nun auch via TV nach Zeugen sowie Hinweisen auf den Täter.

