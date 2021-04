Nach Unfall: Autobahn 1 bei Hamm gesperrt

Münster (dpa/lnw) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 1 zwischen Hamm-Bockum/Werne und Ascheberg ist die Fahrbahn Richtung Bremen wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren nach ersten Erkenntnissen drei Autos und ein Lastwagen an dem Unfall an einem Stauende beteiligt. Mindestens eine Person sei in einem Fahrzeug eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz. Näheres war zunächst nicht bekannt. Der Verkehr Richtung Bremen werde abgeleitet, hieß es. Bereits zwei Stunden zuvor hatte es dort einen Unfall mit zwei Lastwagen gegeben, bei dem zwei Männer leicht verletzt wurden.

Von dpa