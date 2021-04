Toter Säugling in Kölner Wohnung: Junge Frau festgenommen

Köln (dpa) - Eine 22 Jahre alte Frau aus Kerpen bei Köln soll in der Nacht zum Montag ihr Kind unmittelbar nach der Geburt getötet haben. Sie sei am Montag festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nach ersten Ermittlungen hat die Frau das Kind in der Nacht zum Montag in ihrem Elternhaus zur Welt gebracht und es anschließend getötet. Im Laufe des Tages begab sie sich demnach in ein Krankenhaus und berichtete dort von der Geburt. Alarmierte Rettungskräfte fanden den leblosen Säugling in ihrem Schlafzimmer.

Von dpa