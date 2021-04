Wohnmobil brennt aus: Mögliche Brandstiftung

Köln (dpa/lnw) - In Köln hat in der Nacht zum Dienstag ein Wohnmobil gebrannt. Ein bisher unbekannter Täter hat nach ersten Erkenntnissen einen Altglascontainer in Brand gesetzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Feuer sei dann auf das Fahrzeug übergegangen. Zeugen hatten demnach eine verdächtige Person auf einem Roller gesehen. Eine Fahndung blieb aber zunächst erfolglos. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Von dpa