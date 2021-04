Corona-Wochenwert in NRW leicht gesunken

Bochum (dpa/lnw) - Der Corona-Wochenwert ist in Nordrhein-Westfalen am Dienstag leicht auf 168,5 gesunken. Am Vortag hatte er laut Robert Koch-Institut noch bei 171,1 gelegen. Die wichtige Kennziffer gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner den Behörden in den vergangenen sieben Tagen bekannt geworden sind. Die sogenannte Wocheninzidenz lag bundesweit am Dienstag bei 162,4. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen erhöhte sich in NRW um 62 auf 14 974.

Von dpa