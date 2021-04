Mehr Frauen als Männer machten 2020 in NRW Abitur

Düsseldorf (dpa/lnw) - Erneut haben im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen mehr Frauen als Männer Abitur gemacht. Der weibliche Anteil an allen Absolventen mit Hochschulreife lag im Sommer 2020 an den allgemeinbildenden Schulen bei 55,1 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag anlässlich des Girls' Day (22. April 2021) in Düsseldorf mitteilte. Frauen waren damit wie im Vorjahr (55,2 Prozent) beim Abitur überrepräsentiert: Der Frauenanteil unter allen Schulabgängern lag in beiden Jahren lediglich bei 49,1 Prozent.

Von dpa