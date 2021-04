Streit um Lärm eskaliert: Schreckschusspistole abgefeuert

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - In einem Streit um den Lärm eines Rollers soll ein 62-Jähriger in Gelsenkirchen mit einer Gas-Pistole aus kurzer Distanz mehrere Schüsse auf zwei Menschen abgefeuert haben. Er hatte sich den Angaben der Polizei zufolge am Geräusch des wiederkehrenden Rollers gestört und den 21 Jahre alten Fahrer zunächst vom Fenster seines Hauses aus angesprochen. Es entbrannte demnach ein Streit, der sich auf die Straße verlagerte und schließlich eskalierte.

Von dpa