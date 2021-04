Grammozis: «Vernünftig» aus Bundesliga verabschieden

Bielefeld (dpa) - Coach Dimitrios Grammozis will sich mit dem FC Schalke 04 nach dem besiegelten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga «vernünftig verabschieden». Er versicherte: «Wir werden kein Spiel abschenken.» Zuvor hatte am Dienstagabend ein 0:1 (0:0) gegen Arminia Bielefeld den Abstieg der Königsblauen besiegelt, die in dieser Saison noch vier Partien haben. «Wir werden uns so gut wie möglich auf die Spiele vorbereiten und nochmal alles geben, damit wir den Verein würdig in diesen letzten Spielen vertreten.»

Danach steht der schwere Gang in die 2. Liga an. Es sei eine «bittere Stunde für alle Schalker» - vor allem für Fans und Mitarbeiter des Clubs. «Deswegen sind wir brutal enttäuscht, dass jetzt die Gewissheit da ist», sagte Grammozis.

Der 42-Jährige ist der fünfte Coach, der Schalke in dieser Saison betreut. Der Revierclub trat oft desolat auf und konnte bislang von 30 Spielen nur 2 gewinnen. Insgesamt holte die Mannschaft bislang 13 Punkte und steht bei einem Torverhältnis von 18:76 abgeschlagen auf dem letzten Rang. Überraschend war der Abstieg somit längst nicht mehr.

Grammozis richtete den Blick nach dem abermals schwachen Auftritt in Bielefeld schon etwas in die Zukunft. Ziel sei es, in der nächsten Saison «eine schlagkräftige Truppe» zu haben, «auf die die Fans wieder stolz sein können». An dieser Aufgabe müsse jetzt verstärkt gearbeitet werden.

«Wir müssen einfach schauen, dass wir Jungs wiedergewinnen für diesen Verein, die auch das Emblem würdig tragen. Dass sie wissen, was Schalke ist. Worauf sie sich hier einlassen», sagte Grammozis. Ähnlich äußerte sich auch Team-Koordinator und Ex-Profi Gerald Asamoah bei Sky mit Blick auf das aktuelle Team: «Die Frage stellt sich, ob alle verstanden habe, für was für einen Verein sie spielen.»

Bei der Ankunft der Schalker Mannschaft in Gelsenkirchen gab es einige Zwischenfälle. Laut Polizei warteten rund 500 bis 600 Menschen auf das Team. Die Spieler seien mit «massiven Aggressionen» konfrontiert gewesen, sagte ein Polizeisprecher. «Es sind Spieler weggerannt.» Es seien auch Eier geflogen. Dass Spieler verletzt worden seien, sei nicht bekannt. Eine Hundertschaft der Polizei schritt den Angaben nach ein.

Der Club verurteilte die Vorkommnisse: «Bei allem verständlichen Frust und aller nachvollziehbaren Wut über den Abstieg in die 2. Bundesliga: Der Verein wird es niemals akzeptieren, wenn die körperliche Unversehrtheit seiner Spieler und Mitarbeiter gefährdet wird. Genau das ist in der vergangenen Nacht aber durch die Handlungen von Einzelpersonen geschehen.»

In der Nacht waren die Vorfälle zunächst nicht bekannt geworden. In den sozialen Medien etwa bei Facebook und Instagram brachten viele Schalke-Anhänger Trauer und Enttäuschung, aber auch Treue zum Revierclub und Zuversicht für bessere Zeiten zum Ausdruck.

Für Schalke ist es der vierte Bundesliga-Abstieg in der Club-Geschichte. Nach der bislang letzten Bundesliga-Rückkehr 1991 etablierte sich der Revierclub nach und nach in der nationalen und erweiterten europäischen Spitze. Ein nochmaliger Abstieg galt lange als unrealistisch - bis sich Schalke 2019 nach einer verkorksten Saison nur knapp rettete. Unter dem neuen Trainer David Wagner schien dann alles wieder gut. Nach starker Hinserie in der Saison 2019/2020 wähnte sich der einstige Champions-League-Dauergast im Januar 2020 wieder auf dem Weg zurück in Richtung Königsklasse, doch es folgte ein beispielloser Absturz, der nun in den Abstieg mündete.

