Austausch zwischen Fans und Profis: «Grenzen überschritten»

Gelsenkirchen (dpa) - Nach dem besiegelten Abstieg des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 sind bei einem «Austausch zwischen Profi-Mannschaft und Fangruppierungen» laut Angaben des Revierclubs «Grenzen überschritten» worden. «Bei allem verständlichen Frust und aller nachvollziehbaren Wut über den Abstieg in die 2. Bundesliga: Der Verein wird es niemals akzeptieren, wenn die körperliche Unversehrtheit seiner Spieler und Mitarbeiter gefährdet wird. Genau das ist in der vergangenen Nacht aber durch die Handlungen von Einzelpersonen geschehen», hieß es in einem Statement des Clubs vom Mittwochmorgen.

Von dpa