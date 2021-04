Rheinische Sparkassen bauen weiter Filialen ab

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Corona-Pandemie hat bei den rheinischen Sparkassen die Nachfrage nach kontaktlosem Bezahlen mit der EC-Karte nach oben schnellen lassen. Im Januar 2020 habe es auf diesem Wege noch neun Millionen digitale Kontakte gegeben, bei denen 251 Millionen Euro bezahlt wurden, teilte der Rheinische Sparkassenverband am Mittwoch in Düsseldorf mit. Im Dezember des Jahres waren es hingegen schon 18 Millionen Kontakte mit einem Volumen von 609 Millionen Euro. Beim kontaktlosen Bezahlen muss man seine EC-Karte nicht in das Kartenlesegerät einführen, sondern hält sie nur nah dran. Zudem kann das Smartphone zum Bezahlen vor Ort genutzt werden - gewissermaßen als Kartenersatz (Apple Pay).

Von dpa