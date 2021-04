Windräder: Kabinett beschließt 1000-Meter-Abstand

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung reagiert auf die Kritik an dem geplanten 1000-Meter-Abstand für Windräder - und lässt Ausnahmeregelungen durch die Kommunen zu. Städte und Gemeinden sollen die Möglichkeit erhalten, Windräder auch näher als 1000 Meter an Wohngebäude heranrücken zu lassen, erläuterte Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Mittwoch. Grundsätzlich werde es aber einen Schutzabstand von 1000 Metern zu bestimmten Wohngebieten geben.

Von dpa