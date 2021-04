Oberarzt angeklagt: Tödliche Arznei für Covid-Patienten

Nach seiner Festnahme waren zunächst zwei Opfer von seiner Station bekannt geworden: Ein 47-Jähriger starb am 13. November, vier Tage später ein 50-Jähriger. Inzwischen ergaben die Ermittlungen den Angaben von Oberstaatsanwältin Birgit Jürgens zufolge, dass der Beschuldigte bereits am 4. November einen 65-Jährigen mit einem Medikament getötet haben soll. Man werde wohl noch «eine lange Zeit ermitteln», um mögliche weitere Fälle einer lebensverkürzenden Medikamentengabe auszuschließen, sagte Jürgens weiter. Der Oberarzt war demnach im Februar an die Klinik gekommen und arbeitete seit Juli auf der betreffenden Intensivstation.

Die Uniklinik hatte nach eigenen Angaben die Staatsanwaltschaft unverzüglich nach einem ersten Verdacht informiert und den Mediziner vom Dienst freigestellt. Er war am 18. November festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat er sich zuletzt nicht mehr zu den Vorwürfen geäußert.

© dpa-infocom, dpa:210421-99-296700/2