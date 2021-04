Bei Durchsuchungen in Düsseldorf, Wuppertal und Monheim kam ein Teil der Beute nun wieder ans Licht. 1400 Kleidungsstücke wurden sichergestellt. Gegen sechs Beschuldigte im Alter von 23 bis 26 Jahren wird wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls ermittelt.

Bei einem Verdächtigen in Wuppertal entdeckten die Ermittler sogar eine Art Verkaufsraum, in dem die gestohlene Ware präsentiert wurde. Auch acht Mobiltelefone wurden sicher gestellt. Die Ermittlungen dauern an.

© dpa-infocom, dpa:210421-99-297064/2