Hennes VIII. konnte auf eine erfüllte Amtszeit zurückblicken. In seiner Ägide gelangen dem Verein mehrere Aufstiege und die Europapokalteilnahme in der Saison 2017/2018. Hennes VIII. war zudem das erste Wappentier in der langen Ahnengalerie Kölner FC-Geißböcke, das im Zoo zusammen mit anderen Tieren leben durfte. Seit 2019 amtiert Hennes IX. Auch mit dieser Situation hatte sich der Senior souverän arrangiert.

