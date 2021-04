Laumann: Bis Juli 60 Prozent der Menschen in NRW geimpft

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bis Juli können nach Einschätzung von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) rund 60 Prozent der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen gegen Corona geimpft werden. Im Mai sei die Menge an Impfstoffen zwar noch begrenzt, aber im Juni werde man aber über «erhebliche Impfstoffmengen verfügen», sagte Laumann (CDU) am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags. Dann müsse das Impfsystem auch für Betriebsärzte geöffnet werden. Das bedeute, dass spätestens dann die Priorisierung in der Impfreihenfolge «faktisch nicht mehr greift», so Laumann. «Wir können es schon schaffen, dass wir bis Juli 60 Prozent der nordrhein-westfälischen Bevölkerung impfen können.»

