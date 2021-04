Mutmaßliches illegales Autorennen: Zwei Männer rasen auf A3

Wiesbaden (dpa) - Nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen mit riskanten Fahrmanövern auf der Autobahn 3 nördlich von Wiesbaden hat die Polizei zwei junge Männer festgenommen. Die beiden 20-jährigen Kölner sollen am Dienstag auf halsbrecherische Art und Weise zwischen Idstein und Limburg unterwegs gewesen sein und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine zivile Streife war auf die beiden aufmerksam geworden, die den Anschein erweckten, «sich am Steuer ihrer Fahrzeuge zu duellieren».

Von dpa