A1 nach Lkw-Unfall am Stauende gesperrt: Fahrer eingeklemmt

Unna (dpa/lnw) - Nach einem Unfall mit zwei Lkw am Stauende ist die A1 bei Unna in Fahrtrichtung Köln am Abend gesperrt worden. Kurz vor dem Autobahnkreuz Dortmund/Unna war ein Lastwagen auf einen anderen aufgefahren. Einer der beiden Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber sollte ihn in ein Krankenhaus bringen. Es bildeten sich mehrere Kilometer Stau. Die Sperrung sollte noch bis in den Abend hinein andauern.

