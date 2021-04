Mönchengladbach in Hoffenheim wieder mit Christoph Kramer

Sinsheim (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach tritt mit dem zuletzt gelbgesperrten Ex-Weltmeister Christoph Kramer bei der TSG 1899 Hoffenheim an. Der 30-Jährige kehrt in der Bundesliga-Partie am Mittwochabend ins zentrale Mittelfeld zurück, dafür sitzt Denis Zakaria auf der Bank. Kapitän bei den Gästen ist Matthias Ginter, da Lars Stindl wegen eines Muskelfaserrisses ausfällt und Torhüter Yann Sommer seine Rotsperre absitzt.