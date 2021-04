Bochum feiert Sieg in Heidenheim: Riemann verletzt raus

Heidenheim (dpa) - Der VfL Bochum hat einen weiteren großen Schritt zum möglichen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gemacht. Der Zweitliga-Spitzenreiter gewann am Mittwoch durch Tore von Robert Tesche (33. Minute) und Herbert Bockhorn (82.) mit 2:0 (1:0) beim 1. FC Heidenheim. In der Tabelle liegt der Revierclub bei noch vier verbleibenden Partien damit schon zehn Punkte vor dem Hamburger SV auf Relegationsrang drei. Die Hanseaten haben bisher allerdings zwei Spiele weniger absolviert. Für die Heidenheimer war es nach zuvor drei Siegen in Serie wieder ein Rückschlag im Aufstiegsrennen.

Von dpa