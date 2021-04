Saison-Aus für Modeste: Operation wegen Schambeinentzündung

Berlin (dpa) - Anthony Modeste muss die Fußball-Saison wegen einer Operation vorzeitig beenden. Der 33 Jahre alte Stürmer, der bis Saisonende vom Bundesligisten 1. FC Köln an den französischen Erstligisten AS St. Etienne ausgeliehen ist, laboriert an einer Schambeinentzündung, die nun eines Eingriffes bedarf. Das teilte St. Etienne am Mittwoch mit. Beim abstiegsbedrohten Traditionsverein konnte sich Modeste auch nicht durchsetzen. In Köln hat Modeste noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

