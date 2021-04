Weiterer Prozess im Missbrauchskomplex Münster

Münster (dpa/lnw) - Im Missbrauchskomplex Münster beginnt am heute ein weiterer Prozess. Ein 35-Jähriger aus Heiligenhaus muss sich vor dem Landgericht in Münster verantworten. Die Anklage wirft dem Mann aus dem Kreis Mettmann den schweren sexuellen Missbrauch eines heute elf Jahre alten Jungen bei drei Gelegenheiten vor. Bei dem Kind aus Münster handelt es sich um den Ziehsohn des in einem weiteren Prozess angeklagten Haupttäters in dem Ermittlungskomplex. Der 27-jährige IT-Fachmann soll den Sohn seiner Lebensgefährtin selbst immer wieder vergewaltigt und anderen Männern für schwere sexualisierte Gewalttaten überlassen haben.

Von dpa