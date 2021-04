Weiterer Prozess im Missbrauchskomplex Münster gestartet

Münster (dpa) - Mit der Verlesung der Anklage hat am Donnerstag ein weiterer Prozess im Missbrauchskomplex Münster begonnen. Verantworten muss sich vor dem Landgericht Münster ein 35-Jähriger aus Heiligenhaus. Laut Anklage soll der Mann aus dem Kreis Mettmann einen heute elf Jahre alten Jungen in drei Fällen schwer sexuell missbrauch haben. Nach Angaben eines Gerichtssprechers äußerte der Mann sich am ersten Verhandlungstag nicht zu den Vorwürfen. Ob er später sein Schweigen brechen wird, habe er offen gelassen. Der Prozess findet zum Schutz der Opfer weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Von dpa