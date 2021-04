Verletzte bei Dachstuhlbrand: Etwa 250 000 Euro Schaden

Detmold (dpa/lnw) - Bei einem Hausbrand in Detmold (Kreis Lippe) ist der Dachstuhl des Gebäudes völlig zerstört worden und ein Schaden von etwa 250 000 Euro entstanden. Zwei Arbeiter seien bei dem Feuer verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen, erklärte die Polizei am Donnerstag. Demnach sei das Dach des Hauses am Mittwochnachmittag bei Bauarbeiten an der Garage in Brand geraten. Der gesamte Dachstuhl stand daraufhin in Flammen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 85 Einsatzkräften vor Ort.

Von dpa