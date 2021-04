Milde Temperaturen und viele sonnige Phasen in NRW

Essen (dpa/lnw) - Frühlingshafte Temperaturen und einen Mix aus Sonne und Wolken gibt es am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen. «Es wird langsam etwas milder», teilte eine Meteorologin des Deutsche Wetterdienstes (DWD) in Essen mit. Es bleibe überwiegend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte erreichen demnach 9 bis 14 Grad.