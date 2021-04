Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, war der Mann am Vorabend aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Der 67-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Er starb wenig später im Krankenhaus. Der Unfallwagen wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Drohnen werden von der NRW-Polizei seit dem vergangenen Herbst flächendeckend für verschiedene Bereiche eingesetzt, darunter auch nach Unfällen. So kann der Unfallort von oben fotografiert oder gefilmt werden.

© dpa-infocom, dpa:210422-99-307377/2