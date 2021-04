Autos brennen: Schule kann nicht lüften und schließt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Brand mehrerer Autos in einem Parkhaus in Düsseldorf hat in einer benachbarten Schule jäh den Unterricht beendet: Die Klassenräume konnten nicht mehr coronakonform gelüftet werden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war am Mittag im ersten Untergeschoss des Parkhauses ein Auto in Brand geraten. Die Flammen griffen auf weitere Wagen über. Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Der dichte Qualm, der aus dem Parkhaus zog, zwang die gegenüberliegende Hauptschule zum Unterrichtsende. Schulen sind wegen der Pandemie zu Stoßlüften alle 20 Minuten angehalten.

Von dpa