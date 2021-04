Sieben Autos brennen in Tiefgarage: 29 weitere beschädigt

Düsseldorf (dpa/lnw) - In einem Düsseldorfer Parkhaus sind 7 Autos abgebrannt und 29 weitere durch Hitze und Ruß beschädigt worden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war aus ungeklärter Ursache am Mittag im ersten Untergeschoss des Parkhauses ein Auto in Brand geraten. Die Flammen griffen auf weitere Wagen über. Die Feuerwehr war mit 70 Einsatzkräften vor Ort.

Von dpa