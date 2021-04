40 Impf-Vordrängler in Ennepetal und Schwelm geimpft

Schwelm (dpa/lnw) - Im Impfzentrum in Ennepetal und im «Drive in»-Impfzentrum in Schwelm haben insgesamt 40 Personen ihre Coronaschutz-Impfung erhalten, obwohl sie nach der Priorisierung noch nicht an der Reihe gewesen wären. Das teilte die zuständige Kreisverwaltung am Donnerstag in Schwelm mit. Krisenstabsleiter Michael Schäfer begründete dies damit, dass «die vor Ort beschäftigten Mitarbeiter geschützt werden» sollten.

Von dpa