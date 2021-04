Ermittlungen zur Brandursache nach Großbrand in Neuss

Nachdem sich der Brand zunächst leicht ausgedehnt hatte, konnte die Feuerwehr ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern und das Feuer unter Kontrolle bringen. Wie ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen sagte, waren je 100 Einsatzkräfte in mehreren Schichten vor Ort. Die Nachlöscharbeiten dauerten demnach bis in die Morgenstunden.

«An die Glutnester zu kommen, war zum Teil sehr schwierig», sagte der Sprecher. «Von Reifen über Autos bis zu Containern und Motoren wurden auf dem Gelände verschiedene Gegenstände gelagert, an die wir teils nur schwer herankamen.» So mussten mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks etwa Überseecontainer geöffnet werden, in denen Reifen brannten. Verschmutztes Löschwasser sei zu einer speziellen Kläranlage in Mönchengladbach transportiert worden. Die Aufräumarbeiten sollten bis zum Mittag dauern. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst nicht.

© dpa-infocom, dpa:210422-99-312767/5