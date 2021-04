Großbrand auf Schrottplatz in Neuss: Feuer unter Kontrolle

Neuss (dpa/lnw) - Auf einem Schrottplatz in Neuss ist es am Donnerstag zu einem Großbrand gekommen. Die Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen, wie die Einsatzkräfte am späten Abend mitteilten. Zuvor hatte es geheißen, der Brand habe sich leicht ausgedehnt. Es brenne auf einer Fläche von etwa 120 mal 100 Metern nahe der Stadtgrenze zu Kaarst, hatte ein Sprecher gegen 17.00 Uhr gesagt.