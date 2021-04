Großbrand auf Schrottplatz in Neuss: Rauchsäule sichtbar

Neuss (dpa/lnw) - Bei einem Großbrand auf einem Schrottplatz in Neuss hat am Donnerstag eine weithin sichtbare Rauchsäule über der Stadt gestanden. Autos, Autoreifen und Container mit unbekannten Inhalten stünden in Flammen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Nachmittag. Der Brand habe sich leicht ausgedehnt, es brenne auf einer Fläche von etwa 120 mal 100 Metern nahe der Stadtgrenze zu Kaarst, sagte der Sprecher gegen 17.00 Uhr. Vorher waren es 100 mal 100 Meter.

Von dpa