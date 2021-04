Wechsel von Sonne und Wolken in NRW erwartet

Essen (dpa/lnw) - Den Menschen in Nordrhein-Westfalen steht ein frühlingshaftes Wochenende mit einem Mix aus Sonne und Wolken bevor. Am Freitag werde es vor allem im Westen und im Süden sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Im Norden und Osten gibt es teils dichte Wolken, es bleibt aber trocken. Dazu werden Höchstwerte zwischen 11 und 16 Grad erreicht.