Autofahrer prallt gegen Baum und Hauswand: Schwer verletzt

Voerde (dpa/lnw) - Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend in Voerde (Kreis Wesel) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Anschließend sei der Mann mit seinem Auto weiter über den Gehweg und gegen eine Hauswand geschleudert, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 38-Jährige wurde den Angaben zufolge bei dem Unfall schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

Von dpa