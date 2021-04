Zoll zerschlägt Drogenring: 18 Verdächtige in U-Haft

München/Aachen (dpa) - Zollfahnder haben einen international tätigen Drogenring zerschlagen, der große Mengen Crystal Meth und Ecstasy geschmuggelt haben soll. 18 Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft, wie das Zollfahndungsamt in München und die Staatsanwaltschaft in Aachen am Freitag mitteilten. Zwischen Mitte 2017 und Anfang 2021 sollen sie in professionellen Verstecken Drogen aus den Niederlanden nach Deutschland gebracht haben. Die Ermittler gehen von rund einer Tonne Crystal Meth und mehreren Hundert Kilo Ecstasy aus.

Von dpa