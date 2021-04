Als Kindergeschenk verpackt: Zoll findet 178000 Euro Bargeld

Bielefeld (dpa/lnw) - Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 2 bei Hamm-Rhynern haben Zollbeamte 178 000 Euro Bargeld gefunden. Die hohe Summe war in einem mit Kindergeschenkpapier verpackten Karton in einer Reisetasche zwischen Bekleidung versteckt, wie der Zoll in Bielefeld am Freitag mitteilte. Die beiden Insassen des Wagens mit polnischem Kennzeichen gaben an, sie seien von einem Geschäftstermin in Hagen auf dem Weg nach Berlin. In dem Geschenk sei eine Puppe für seine Tochter, erklärte der Fahrer.

Von dpa