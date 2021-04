Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei den Corona-Tests in den sogenannten Bürgertestzentren sind nach Angaben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bisher mehr als 37 270 positive Befunde aufgedeckt worden. Insgesamt seien in den rund 7000 Testzentren rund 6,7 Millionen Menschen auf das Virus getestet worden, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Düsseldorf.

Von dpa