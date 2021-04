Termine für chronisch Kranke in Impfzentren ab 30. April

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Corona-Impfung chronisch kranker Menschen der Priorisierungsgruppe 2 soll in Nordrhein-Westfalen durch viele Termine in den Impfzentren im Mai weitgehend abgeschlossen werden. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) kündigte am Freitag in Düsseldorf an, dass chronisch Kranke der Prio 2 ab dem 30. April auch Termine in den Impfzentren buchen könnten. Daneben gehe die Impfung dieser Patienten bei den Hausärzten weiter. Mit dem Angebot in den Impfzentren wolle das Land einen Schwerpunkt setzen und erreichen, die Impfung chronisch Kranker möglichst im Mai abzuschließen.

Von dpa